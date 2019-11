Les karatékas algériens, Ayoub Anis Helassa, sacré champion du monde juniors 2019 et Lamya Matoub, médaillée de bronze aux mondiaux de Madrid 2018, ont été honorés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, lors d’une cérémonie organisée dimanche soir au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal. Le MJS, Raouf Bernaoui, a honoré à cette occasion le jeune karatéka Ayoub Anis Helassa, champion du monde juniors 2019 de kumité (-55 kg) à Santiago en Chili et Lamya Matoub, médaillée de bronze aux championnats du monde 2018 à Madrid, en présence des membres du gouvernement, des présidents de fédérations sportives ainsi que des personnalités sportives et politiques. Pour le ministre, cette distinction « demeure une tradition louable pour encourager les athlètes afin de travailler davantage et hisser le drapeau national au niveau international.»

De son côté, Helassa a indiqué que « ma carrière vient juste de débuter et cette médaille d’or va me permettre de travailler davantage pour réaliser d’autres succès. »

« Je ne peux pas décrire à quel point je suis fier d’être honoré par les plus hautes autorités de mon pays.

Je remercie le ministre ainsi que mes entraîneurs de mon club Mostakbel de Constantine », a déclaré Helassa.

Pour Lamya Matoub, médaillée de bronze aux mondiaux 2018 à Madrid, « personne ne peut imaginer le sentiment d’un athlète qui prend part à une compétition mondiale, alors qu’il soit sacré à la fin des épreuves, c’est encore mieux. » « Si je me présente à une compétition, c’est pour la gagner. Je n’y vais pas pour autre chose.

Après, peu importe la médaille, je serais contente. Mais je ne me vois pas revenir sans. Ce serait très décevant par rapport à tout le travail fourni. »