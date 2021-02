Au fond du trou avec une série de trois défaites consécutives en Premier League, Liverpool a repris des couleurs sur la scène européenne et décroché une précieuse victoire à l'extérieur (2-0) face au RB Leipzig ce mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Même si ce résultat offre un boulevard pour la qualification, le capitaine des Reds, Jordan Henderson (30 ans, 6 matchs en LdC cette saison), préfère garder la tête froide. «Du début à la fin, l'équipe a excellé dans le pressing et s'est battue à la récupération. C'est une belle victoire mais on n'a fait que la moitié du chemin», a prévenu le milieu de terrain, qui dépanne actuellement en défense centrale, au micro de BT Sport. Les Anglais tenteront de finir le travail le 10 mars au retour à Anfield.