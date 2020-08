Jordan Henderson a été élu meilleur joueur de Liverpool de la saison 2019-2020. Le milieu de terrain anglais a été honoré par les supporters et devancé l’attaquant sénégalais Sadio Mané et le latéral droit anglais Trent Alexander-Arnold. Grand artisan du titre de champion d’Angleterre obtenu par le club de la Mersey, 30 ans après son dernier, le footballeur de 30 ans a disputé

40 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 5 passes décisives. Jordan Henderson rafle une nouvelle distinction personnelle, après avoir été désigné meilleur joueur de PremierLeague par le syndicat des journalistes anglais.