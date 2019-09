La nageuse algérienne Henia Krouz a remporté la médaille de bronze de l’épreuve des 5 km nage en eau libre lors du 13e championnat d’Afrique de natation juniors, disputé dimanche à Bizerte en Tunisie. La course a été remportée par la représentante de l’Afrique du Sud qui a devancé la Tunisienne Rihem Ben Slama (médaille d’argent). L’Algérienne a terminé à la 3e place ex aequo avec l’Egyptienne Salma Heni. Chez les messieurs, le Tunisien Mohamed Khalil Ben Ajmia a décroché la médaille d’or de l’épreuve des 5 km nage en eau libre. La médaille d’argent est, quant à elle, revenue à l’Egyptien Mahmoud Mohamed, tandis que le Seychellois Damien Payet a remporté le bronze. L’épreuve qui s’est déroulée à l’espace « Marina Cap 3000 » de Bizerte a vu la participation d’une trentaine de nageurs représentant 18 pays africains. A noter que les épreuves de la nage en eau libre viennent clôturer le 13e championnat d’Afrique de natation juniors (filles et garçons) qui s’est déroulé à Radès du 11 au 15 du mois courant.