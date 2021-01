Mauvaise nouvelle pour le Milan AC! Dans un communiqué officiel, hier, l'actuel leader de la Serie A a annoncé les tests positifs au Covid-19 du latéral gauche Théo Hernandez (23 ans, 15 matchs et 4 buts en Série A cette saison) et du milieu offensif Hakan Çalhanoglu (26 ans, 17 matchs et 1 but en Série A cette saison). Immédiatement isolés, les deux hommes vont rater les prochains matchs des Rossoneri, notamment le déplacement à Cagliari, aujourd'hui, en championnat.