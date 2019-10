Acheté pour 80 millions d'euros lors du dernier mercato d'été en provenance de l'Atletico Madrid, le défenseur polyvalent Lucas Hernandez (23 ans, 5 matchs en Bundesliga cette saison) a été la recrue la plus chère de l'histoire du Bayern Munich. Et l'international français compte bien se montrer à la hauteur de ce statut. «Les montants des transferts sont devenus de plus en plus exagérés. Des sommes incroyables sont payées. Avec toute cette confiance que le club a placée en moi avec ce montant, c'est maintenant à moi de l'honorer sur le terrain, en donnant mon maximum. Et j'espère qu'un jour le club sera fier d'avoir payé autant pour m'avoir», a lancé le Tricolore pour le média DAZN. Pour le moment, Hernandez réalise des débuts prometteurs avec le Bayern.