Le Tour de France cycliste sera-t-il maintenu aux dates prévues, du 27 juin au 19 juillet prochain, dans le contexte actuel de pandémie de coronavirus ? Pour Bernard Hinault, « les gens ne comprendraient pas » que la Grande Boucle ait lieu à huis clos, avec « des coureurs qui pourront aller courir et eux ne pas voir la course ». Sur Franceinfo, le quintuple vainqueur du Tour de France rappelle qu’il y a « déjà 250 courses à travers le monde qui sont annulées. Donc pourquoi pas le Tour de France ? ». Le dernier Français à avoir remporté le Tour envisage ce report, « si c’était possible, mais il y a aussi d’autres épreuves qui ont lieu plus tard ». Leurs promoteurs « voudront peut-être organiser leur course quand ça va être fini ». Pour Bernard Hinault, que la course se déroule à la fin du mois de juillet ne serait pas choquant, « à partir du moment où il n’y a plus de confinement et qu’on est sûr qu’il n’y a plus de maladies ». Mais si l’annulation devait être la décision des organisateurs, « ça serait dommage parce que je pense qu’il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Mais bon, il faut faire avec ce qu’on a aujourd’hui, et ce qu’on a est terrible », ajoute Bernard Hinault.