L’ancien président du conseil d’administration de la SSPA/MCA, Mohamed Hirèche, a dégagé sa responsabilité concernant le transfert du défenseur M’hamed Merouani, lors du mercato d’hiver de la saison 2018-2019. Le nom de l’agent de joueurs, Nassim Saâdaoui, figure sur le contrat, alors que Merouani nie que ce dernier soit son représentant. Il est mentionné sur ledit contrat que Saâdaoui a touché une commission d’un million de dinars. « Je n’ai pas assisté aux négociations ni même à la signature du contrat relatif à cette transaction », a indiqué Hirèche sur les ondes de la Radio nationale. « A l’époque, le directeur général sportif, Kamel Kaci Saïd, avait toutes les prérogatives concernant le recrutement. Le conseil d’administration est un organe externe à la gestion sportive. Kaci Saïd nous a informés qu’après le départ de Bouhenna et Mebarakou, l’équipe avait besoin d‘être renforcé dans l’axe de la défense, et qu’il est en contact avec l’ASO pour recruter Merouani », rappelle-t-il. Et d’ajouter : « Par la suite, et pour libérer le chèque de la transaction, nous avions besoin de quelques documents, entre autres le contrat, où se trouvait le nom de Nassim Saâdaoui. Nous n’avions pas besoin, à ce moment-là, du mandatement du joueur pour l’agent en question, puisque le contrat est suffisant. » Voilà ce qui mérite d’être clair.