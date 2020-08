Lors d'un entretien avec le média DAZN, le président d'honneur du Bayern Munich Uli Hoeness a invité le polyvalent défenseur David Alaba (28 ans, 28 matchs et 1 but en Bundesliga pour la saison 2019-2020) à prolonger son contrat et donc à rester en Bavière cet été. «Ce serait peut-être un pas en avant financièrement de partir, mais un pas en arrière dans les autres domaines. Il a toujours été un bon défenseur à gauche, mais je pense qu'il est maintenant installé dans cette nouvelle position (l'axe, ndlr) et qu'il s'est amélioré en matière de jeu et de responsabilités. Par conséquent, à mon avis, ce serait extrêmement malheureux s'il quittait le club», a glissé l'Allemand. Selon les dernières rumeurs, Alaba semble désormais tout proche de poursuivre l'aventure avec les Roten.