En Premier League, la saison passée s'est conclue à huis clos, la suivante a repris dans les mêmes conditions, et il ne faudra pas espérer d'amélioration dans les prochains mois. Covid-19 oblige. Dans un communiqué publié mardi, l'organisateur du championnat le plus prestigieux de la planète a confirmé que les supporters ne feraient pas leur retour dans les stades «jusqu'à nouvel ordre». «Après le discours du gouvernement ce jour et sachant que la santé de la nation reste la priorité de tous, nous sommes malheureux d'annoncer que le retour des supporters dans les stades a été décalé», a regretté la Premier League dans un communiqué, avant d'appeler à l'élaboration d'un protocole sanitaire pour accueillir à nouveau des supporters.

«La Premier League reste cependant convaincue que, grâce à des directives à l'échelle de la Ligue et à un protocole sanitaire défini par des scientifiques et approuvé par le gouvernement, les supporters dans les stades seront autant en sécurité, voire davantage que dans d'autres activités publiques actuellement permises, comme cela est d'ailleurs le cas dans d'autres ligues européennes.» Un prolongement du huis clos qui continuera donc d'impacter les clubs de PL sur le plan économique. La saison passée, 700 millions de livres (761 millions d'euros) de pertes ont été enregistrées. Pour l'exercice en cours, l'addition s'élève à «plus de 100 millions de livres» (108 millions d'euros) par mois, rappelle le communiqué.

Pour rappel, le King Power Stadium demeure donc le théâtre du dernier match de Premier League disputé dans des conditions normales, le 9 mars 2020.

Le «match» opposait alors Leicester à Aston Villa, et des doublés de Barnes et Vardy n'avaient laissé aucune chance aux Villans. Des images qui rendent forcément nostalgiques... en attendant de retrouver la PL comme nous l'aimons tous.