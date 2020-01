Huit candidats sont en course pour les cinq postes « vacants » au Comité exécutif du COA dont les élections sont prévues samedi à Alger, lors d’une Assemblée générale extraordinaire (AGEx). «La commission chargée d’étudier les dossiers de candidatures au niveau du Comité olympique et sportif algérien (COA) a reçu huit dossiers de fédérations olympiques postulant aux cinq postes en question.

Nous allons nous réunir pour étudier et statuer sur ceux retenus en prévision de l’AGEx de samedi », a indiqué à l’APS le secrétaire général du COA et président de ladite commission, Abdelhafid Izem.

L’Assemblée générale extraordinaire du COA sera consacrée à l’élection partielle de membres de son Comité exécutif, suite à l’« exclusion » de cinq d’entre eux pour « absences répétées non justifiées » aux réunions. Même si aucune information n’a été donnée sur l’identité des candidats, l’APS croit savoir de source bien placée qu’il s’agit, entre autres, des Fédérations sportives olympiques de basket-ball, volley-ball, badminton, tir sportif, aviron et athlétisme, représentées par leurs présidents ou des mem-bres des bureaux fédéraux dûment mandatés par le premier responsable des instances.

Les cinq heureux élus remplaceront les cinq « exclus » et représentant les Fédérations de boxe, gymnastique, natation, escrime et haltérophilie.

Le Comité exécutif du COA est composé du président et de 14 membres élus par l’assemblée générale : huit membres issus des représentants des différentes fédérations olympiques, quatre membres issus des autres membres de droit et deux membres de sexe féminin issus des membres de droit.