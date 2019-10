Huit stades de football en Algérie, dont la capacité d’accueil dépasse les 20 000 places, seront dotés prochainement de gazon naturel, a annoncé, vendredi à Oran, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui. « Le football se joue sur du gazon naturel, et en Algérie nous disposons de nombreux stades aux normes internationales, sauf qu’ils ont besoin d’être réhabilités d’une manière efficiente et dotés de gazon naturel », a déclaré le ministre. « Il est vrai que le problème de la quasi-totalité des stades en Algérie se situe dans la qualité du gazon qui laisse à désirer. Mais au niveau du ministère, nous comptons remédier prochainement à ce problème et ce, en signant une convention avec le ministère de l’Agriculture par laquelle des gazonnières seront réalisées un peu partout dans le pays et qui permettront à l’avenir d’opérer par un système de plaquage au niveau des stades dont les terrains seront revêtus en gazon naturel », a expliqué encore le MJS. Il a, en outre, insisté sur le fait que « le pays dispose bel et bien de stades de football lui permettant de postuler à l’organisation de grandes manifestations footballistiques internationales », mais à la seule condition que ces équipements soient adaptés aux normes internationales, ce qui exige leur remise à niveau dans les meilleurs délais. Les propos du ministre se voulaient une réaction aux déclarations tenues mardi par l’entraîneur national, Djamel Belmadi, qui a déploré la qualité des pelouses dont disposent les stades algériens, ajoutant qu’il était déçu du fait qu’une sélection cham-pionne d’Afrique ne dispose pas d’un stade avec une pelouse digne pour accueillir des adversaires de gros calibre.