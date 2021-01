La série du Grand Prix mondial de para-athlétisme (compétition destinée aux handicapés) revient en 2021 avec huit événements, prévus entre février et mai, avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2021, a annoncé le Comité international paralympique (IPC) sur son site officiel. La saison débutera en février prochain, avec le Grand Prix de Dubai 2021, appelé communément, les Championnats Internationaux Fazza à Dubai (Emirats arabes unis), prévus du 10 au 13 février 2021. C'est la quatrième fois consécutive que les Championnats internationaux Fazza ouvriront la série Grand Prix. Le Grand Prix se rendra en mars en Afrique pour la 13e édition du meeting international de Tunis-2021, prévu du 18 au 20 mars. La ville brésilienne de Sao Paulo, accueillera la 8e édition des Loterias Caixa Open championships, qui revient pour la septième fois dans le calendrier du Grand Prix de l'IPC. Pour l'année 2021, le meeting devra se dérouler du 25 au 27 mars. Le Grand Prix mondial d'Italie sera le 4e grand événement de para-athlétisme. Il réunira le gotha mondial du 16 au 18 avril dans une ville qui n'est pas encore désignée, alors que la ville de Pékin en Chine sera l'hôte de la 8e édition du meeting international Open, inscrit pour la date du 23 au 25 avril 2021. Cette 8e édition de l'Open de Chine sera marquée, entre autres, par la participation de nombreuses stars du pays qui ont dominé le tableau des médailles aux Jeux paralympiques de Rio 2016 et aux Championnats du monde de Dubai 2019. La France organisera du 4 au 7 mai 2021, son 4e Grand Prix de Paris, la ville hôte des Jeux paralympiques de 2024. La dernière rencontre de para-athlétisme au programme de l'année 2021 concerna le Grand Prix Nottwil en Suisse qui aura lieu du 14 au 16 mai. La sélection nationale algérienne de para-athlétisme, composée des 12 qualifiés aux Jeux paralympiques de Tokyo-2021 et autres susceptibles de l'être, devra être présent au moins à deux ou trois meetings, pour confirmer leurs classifications en vue du rendez-vous paralympique.