Les coéquipiers de Youcef Belaili ont réussi à enchaîner une belle série d’invincibilité, puisque après leur succès face au Sénégal (1-0), les Verts sont désormais à leur huitième match sans défaite. En effet, les protégés de Djamel Belmadi n’ont plus perdu depuis le match en déplacement face au Bénin (0-1) le 16 octobre dernier, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019. Cette belle série a débuté face au Togo pour le compte des qualifications de la CAN (4-1), le Qatar en amical (1-0), un nul face à la Gambie (1-1) pour les éliminatoires de la CAN aussi. Ensuite, les Verts avaient enchaîné en amical respectivement face à la Tunisie (1-0), le Burundi (1-1) et contre le Mali (3-2). Il faudra ajouter à ces rencontres les deux succès obtenus dans la phase des poules face respectivement au Kenya (2-0) et jeudi dernier face au Sénégal (1-0).