Si les événements s'accélèrent au MC Oran, ces derniers fâchent à chacune des étapes marquées par l'actuelle direction. La Société nationale du transport maritime des hydrocarbures (Hyproc) est prête à avancer une somme de 50 millions de dinars au profit du club phare de l'Oranie. Pour peu que la direction du club, notamment les actionnaires la composant, fasse preuve de son intention, quant à aller de l'avant, en lui remettant le registre du commerce de la SSPA, celui-ci, tel qu'il a été établi par Tayeb Mehiaoui, est d'un capital de 45 millions de dinars déposés dès qu'il a pris les commandes du club, par l'ex-président, Ahmed Belhadj, dit Baba. Croyant avoir franchi un pas en avant, avant que Youcef Djebbari ne «saute» sur l'occasion pour marquer sa présence en faisant valoir que son apport à lui est de l'ordre de 80 millions de dinars. Le connaissant, ses intimes n'en reviennent pas dans leurs dires en affirmant que ce «sursaut» opéré par Djebbari en faisant valoir «ses droits», signifie qu' il ne lâche pas. Un conflit, portant le nom de l'argent, risque de noyer le Mouloudia. En attendant les suites de cette brèche, la direction des Rouge et Blanc a tranché la question en ayant décidé de gérer méticuleusement cette manne financière, provenant de l'entreprise Hyproc, celle-ci est à verser aux joueurs. Fraîchement installée, la nouvelle direction a ouvert plusieurs champs de bataille en se préparant administrativement. En plus du maintien du groupe et son confortement par de nouvelles recrues, le recrutement du coach, ainsi que la réactualisation des statuts de la SSPA sont à plus d'un titre impératifs. Cette rude mission presse de jour en jour le président Mehiaoui. Ce dernier est, selon les dernières informations parvenant de la maison des Rouge et Blanc, après avoir mis en place le commissaire aux comptes, en quête d'un comptable devant prendre en main le registre de la comptabilité du club, ainsi que toutes les opérations financières à conclure par la société, tout en assistant le président du club dans les démarches à entreprendre dans les prochains jours. La mission principale du commissaire aux comptes est de valider ou de rejeter la gestion financière du club, sans plus. En effet, le comptable aura pour tâche principale d'apporter son émargement au même titre que le président du conseil d'administration. Plus que jamais, la personne devant occuper ce poste est d'autant plus importante dans la hiérarchie du club qu'elle risque de devenir «une denrée rare». Sinon, comment interpréter le fait que ce comptable constitue le grand absent, plus d'un mois après la mise en place d'une nouvelle direction et d'un nouveau président-directeur général, en l'occurrence Tayeb Mehiaoui? En attendant, rien n'est encore pris en main, notamment les finances: celles-ci font défaut en attendant l'aide promise, depuis l'année passée, par Hyproc. Celle-ci est, en tout, de l'ordre de 120 millions de dinars dont une tranche a été accordée au Mouloudia lors de la gestion, prise en main par l'ex-directeur général, Si Tahar Cherif El Ouezzani.