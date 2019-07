L’Algérienne Inès Ibbou a été éliminée hier du tournoi Cal-Comp, qui se déroule du 8 au 14 juillet en Thaïlande, après sa défaite en deux sets contre la Sud-Coréenne Kim Da Hye, au premier tour du tableau final, disputé hier , sur les courts en surface rapide du Tennis Club «True Arena» de Hua Hin.

L’Algérienne de 20 ans, classée 215e mondiale chez l’ITF a été assez nettement dominée par la Sud-Coréenne (202e mondiale) et s’est logiquement inclinée au final (6-3, 6-3).

Kim Da Hye a directement intégré le tableau final de ce tournoi, alors qu’Ibbou a dû passer par les qualifications, où elle avait dominé l’Indienne Natasha Palha (6-4, 6-2). Il s’agit du 4e tournoi consécutif pour Ibbou en Asie, où elle a entamé une tournée depuis environ un mois.

Elle avait commencé par l’Indonésie, où elle avait disputé deux tournois, l’un à 25.000 USD et l’autre à 15.000 USD, avant de se rendre en Thaïlande, où elle a disputé un premier Cal-Comp, du 1er au 7 juillet. à l’instar du précédent, ce deuxième tournoi Cal-Comp est doté d’un prize-money de 15.000 USD et il a drainé la participation de certaines joueuses relativement assez bien classées chez l’ITF, notamment la Française Lou Brouleau (55e mondiale).