La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a perdu une place dans le nouveau classement mondial féminin, dévoilé lundi par la Fédération internationale (ITF) et occupe désormais le 183e rang, avec un total de 146 points. La championne d’Afrique de 2015, aujourd’hui âgée de 20 ans, réalise néanmoins une bonne affaire, en effectuant son grand retour dans le classement de la World Tennis Association (WTA), qu’elle avait quitté l’an dernier après une grave blessure l’ayant éloignée des courts pendant plusieurs mois. Dans le haut du classement ITF, la hiérarchie mondiale est toujours dominée par la Chilienne Fernanda Brito, avec un total de 760 points, devant la Taïwanaise Lee Hua-Chen (560 pts) et l’Ukrainienne Anastasiya Shoshyna (520 pts), alors que chez la WTA, c’est la Japonaise Naomi Osaka qui domine, devant l’Australienne Asheigh Barty et la Tchèque Karolina Pliskova.