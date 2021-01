L’Algérienne Ines Ibbou, associée à la Russe Darya Astakhova, ont remporté samedi le tableau double du tournoi international W15 « Magic Tours » à Monastir (Tunisie), après leur victoire en finale devant les Françaises Manon Arcangioli et Salma Djoubri par deux sets à zéro (2-0). Ibbou et Astakhova, têtes de série N°2, ont remporté le premier set 6-3, avant de dominer le second set 6-0 dans une rencontre qui a duré une heure. Ce rendez-vous disputé sur des courts en surface rapide à Monastir est doté d’un prize-money de 15 000 USD. Il s’agit du troisième tournoi consécutif à Monastir pour l’ancienne cham-pionne d’Afrique junior algérienne depuis son retour de blessure. Pour rappel, Ibbou avait remporté, la semaine dernière, le tableau double du précédent tournoi à Monastir avec sa coéquipière tchèque Anna Siskova.