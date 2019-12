L’Algérienne Inès Ibbou s’est maintenue pour la deuxième semaine consécutive à la 174e place du classement mondial de l’ITF, publié lundi. L’ancienne championne d’Afrique avait commencé par se maintenir au 178e rang pendant trois semaines consécutives, avec un total de 152 points, avant de gagner quatre places le 9 décembre courant, et se placer ainsi au 174e rang, qu’elle vient de conserver pour une deuxième semaine de rang. La semaine a été tout aussi bonne pour ses compatriotes Hanine Boudjadi (+10) et Amira Benaïssa (+7), qui se positionnent respectivement au 1740e et 1834e rang.