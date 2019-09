La tenniswoman algérienne Inès Ibbou, bien que sans compétition ces derniers jours, a réussi à se maintenir au 182e rang du classement mondial féminin, dévoilé lundi par la Fédération internationale (ITF). Un Ranking qu’elle occupe depuis la fin juillet dernier et qu’elle n’a pratiquement plus quitté depuis, elle qui totalise actuellement 146 points en simple. La championne d’Afrique de 2015, aujourd’hui âgée de 20 ans, est la meilleure algérienne dans ce classement mondial de l’ITF, devant sa compatriote Amira Benaïssa, désormais 809e, après un gain de 14 places lundi. Cependant, la meilleure ascension de la semaine a été réalisée par les sœurs Boudjadi, avec 72 places gagnées par Yassamine, désormais 1818e, et 115 places par Hanine, désormais 1666e.