En fin de contrat en décembre 2019 avec le Los Angeles Galaxy, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (38 ans) a été récemment annoncé tout proche d’un retour au Milan AC. Et jeudi, le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber, a confirmé cette tendance au micro d’ESPN. « Il a 38 ans, il a marqué beaucoup de buts en Amérique et il vient d’être recruté par l’AC Milan, qui est l’un des clubs les plus importants du monde », a annoncé le dirigeant américain. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain se rapprocherait donc d’un retour au Milan, où il a déjà évolué dans sa carrière durant deux ans (2010-2012).