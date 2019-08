49 matchs, 44 buts, 9 passes décisives. A 37 ans, Zlatan Ibrahimovic est toujours aussi performant sous les couleurs du LA Galaxy malgré sa très grave blessure au genou droit contractée en avril 2017. S’estimant en pleine forme, l’attaquant suédois s’est dit prêt à reprendre du service du côté de Manchester United. « Je garde un œil sur la situation de United, je les surveille. Je pourrais toujours jouer facilement en Premier League. Si United a besoin de moi, je suis là. Mais pour le moment, le Galaxy est avec moi et c’est ce sur quoi je me concentre », a indiqué l’ancien Parisien pour la TV américaine. Avec le départ acté de Romelu Lukaku, et celui à venir d’Alexis Sanchez, à l’Inter Milan, les dirigeants du club anglais entendront-ils cet appel ?