39 ans, toutes ses dents, et pas une seule ride. Mais quel est le secret de Zlatan Ibrahimovic? Auteur d'un début de championnat en boulet de canon, la star suédoise ne montre aucun signe de déclin. Meilleur buteur de Série A avec sept réalisations en quatre matchs, il est l'un, voire le grand artisan du Milan AC cette saison encore. Premiers en championnat, invaincus depuis 28 matchs, les hommes de Stefano Pioli sont dans une forme olympique. L'impact du géant est stratosphérique et donnerait presque envie aux dirigeants de construire l'avenir autour de lui. En fin de contrat en juin prochain, Zlatan Ibrahimovic devrait prolonger chez les Rossoneri. Un nouveau contrat jusqu'en 2022, ou le Z fêtera pratiquement ses 42 ans, ressenti 22. Et l'argent dans tout ça? Selon Sport Mediaset, le club lombard pourrait bénéficier d'un coup de pouce financier. Après 2 ans de résidence en Italie, un salarié peut bénéficier d'un allègement de charges patronales sur son bulletin de paie. Cela veut dire que l'AC Milan pourra offrir un meilleur salaire à Zlatan sans que cela se ressente véritablement sur ses finances.