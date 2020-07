10 matchs, 7 victoires, 3 nuls. Depuis la reprise, le Milan AC, tombeur de la Juventus, de la Lazio ou encore de l'AS Rome, est irrésistible. Une montée en puissance que le club lombard doit beaucoup à Zlatan Ibrahimovic (38 ans). En effet, l'attaquant suédois, auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de Série A, a apporté une cohésion d'équipe indéniable, permettant à ses partenaires de prendre confiance. Un rôle importantissime qui devrait être récompensé. Et pour cause, une prolongation, jugée irréaliste, il y a encore deux semaines avec la rumeur d'une arrivée de Ralf Rangnick, est désormais privilégiée par toutes les parties. D'une part par les dirigeants, séduits par le caractère du joueur, qui se comporte en véritable leader depuis son retour, mais aussi par le principal intéressé, excité à l'idée de ramener Milan sur le toit d'Italie dès la saison prochaine. Sûr de sa force mais aussi conscient qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans, Ibrahimovic est d'ailleurs prêt à consentir des efforts importants pour mener à bien sa quête, celle pour laquelle il a choisi de revenir du côté de San Siro. La Gazzetta dello Sport évoquait, lundi dernier, la volonté du Scandinave de baisser son salaire de manière significative pour rester une saison de plus en Lombardie. Alors que Mino Raiola travaille en ce sens, l'ancienne star du Paris Saint-Germain pense néanmoins que l'exercice 2020-2021 devrait être son dernier. La presse italienne explique qu'Ibrahimovic, en cas d'extension de son bail, terminera sa carrière à Milan où il prendra sa retraite définitive en juin prochain. Lui qui estimait Milan capable de gagner le titre s'il avait été présent dès le début de la saison pourrait tenter de mettre fin au règne de la Juventus, dix années après son dernier Scudetto avec les Rossoneri.