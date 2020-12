Miné par des problèmes physiques et pointé du doigt pour son hygiène de vie, Mauro Icardi (27 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 cette saison) traverse une première partie de saison délicate. L'attaquant argentin se voit malgré tout poursuivre son aventure au PSG, comme l'a confié son entourage à TyC Sports. L'ancien joueur de l'Inter Milan n'a pas l'intention de partir cet hiver et il est même pressé de travailler avec son compatriote Mauricio Pochettino, attendu sur le banc parisien pour remplacer Thomas Tuchel.