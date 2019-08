Poussé vers la sortie depuis plusieurs mois, Mauro Icardi (26 ans) ne veut absolument pas quitter l’Inter Milan. Malgré de nombreuses approches, notamment de la Juventus, l’attaquant argentin espère inverser la situation en prenant le risque de rester dans l’effectif lombard cette saison. « Il a refusé toutes les offres transmises. La Juventus n’a pas parlé avec lui mais avec moi. Mais je ne peux pas lui mettre le pistolet sur la tempe. Il veut rester. On dit que plus personne ne veut de lui à l’Inter, mais peut-être que Mauro a parlé à quelqu’un et ce quelqu’un lui a dit de rester. Peut-être une personne qui dirige le club... Il veut jouer à l’Inter », a soutenu sa femme et agent, Wanda Nara, pour l’émission Tiki Taka. Un entêtement payant ?