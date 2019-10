A l'occasion de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG a dominé Galatasaray (1-0) mardi grâce à un but de Mauro Icardi (26 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison). Pour le site officiel du PSG, l'attaquant prêté par l'Inter Milan a savouré sa première réalisation avec le club de la capitale. «Je suis content d'avoir inscrit ce premier but avec Paris, qui plus est en Ligue des Champions. Je suis heureux du match de l'équipe car ce n'est jamais pas facile ici. On est satisfait de cette victoire et surtout nous avons été forts. Je ne suis pas encore à 100% mais petit à petit je retrouve mon niveau de jeu», a apprécié l'international argentin.