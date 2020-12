Recruté définitivement pour 50 millions d'euros lors du dernier mercato d'été, l'attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi (27 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a connu une première partie de saison très compliquée en raison de plusieurs blessures. Actuellement indisponible en raison de douleurs aux adducteurs, l'Argentin suscite des doutes en interne à cause de son hygiène de vie selon les informations du quotidien régional Le Parisien mardi.

En effet, lors du premier confinement, l'ancien joueur de l'Inter Milan a réalisé son retour à l'entraînement dans une mauvaise forme physique avec 4 à 6 kilos en trop. Au PSG, il se dit qu'Icardi ne se donne pas vraiment les moyens «de répondre aux attentes du haut niveau» avec globalement un manque d'efforts» Sur la seconde partie de l'exercice, Paris aura pourtant besoin de lui avec des échéances importantes en Ligue 1 et en Ligue des Champions.