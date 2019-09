Dans une interview accordée au Corriere della Sera, Wanda Nara s’est exprimée sur le choix de Mauro Icardi de rejoindre le PSG, mais aussi sur son avenir dans la capitale française. Mêlant vie privée et professionnelle, l’animatrice télé a carrément laissé entendre que le nouveau numéro 18 de l’effectif de Thomas Tuchel avait de grandes chances de rentrer en Italie à la fin de la saison, avec l’Inter Milan en priorité. « On ne pouvait pas dire non au PSG. C’est une équipe qui a tout pour gagner, un top club, plein de stars, Mauro est honoré d’en faire partie : un rêve », a expliqué l’agent de l’international argentin de 26 ans avant d’évoquer l’avenir. « A la fin de la saison, on choisira ce qu’il sera le mieux : je travaille pour lui, mais c’est lui qui fait ses choix. L’envie de jouer à l’Inter et l’amour des supporters restent. Dans toutes les relations, il y a des moments de crise. Au final, on s’est quittés sans aucune trahison. (…) Jouer en Italie lui plaît, il connaît bien ce championnat, il y a inscrit 135 buts. Je pense qu’il reviendra, je ne sais pas où et comment, mais sa priorité sera toujours l’Inter », a-t-elle précisé. Pour rappel, Icardi a été prêté au PSG jusqu’au 30 juin prochain.