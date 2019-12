La Chambre de commerce internationale (ICC) de Genève a rejeté la demande de mesures d’urgence introduite par Lagardère Sports dans le cadre de la résiliation de son contrat d’exploitation commerciale des compétitions de la CAF, a indiqué l’instance africaine.

Lagardère Sports avait allégué que la Confédération africaine de football (CAF) a résilié « illégalement » ce contrat et demandé en conséquence, entre autres, que la CAF revienne sur sa décision et rétablisse immédiatement le contrat, d’après la même source. Dans la décision, notifiée le 13 décembre 2019, l’arbitre d’urgence a examiné les raisons pour lesquelles la CAF a résilié l’accord et a rejeté toutes les demandes de Lagardère Sports, précise la CAF.

En outre, la société française est condamnée à supporter les frais administratifs de la procédure d’arbitrage et à contribuer pour plus de 60.000 euros aux frais de justice de la CAF. « Avec le soutien de la FIFA, la CAF continuera de défendre les droits des supporters de football qui veulent pouvoir regarder le football africain dans leurs pays respectifs, et la CAF protégera également les droits de véritables partenaires commerciaux qui veulent voir un environnement des affaires du football africain transparent, sain et compétitif », souligne l’instance présidée par le Malgache Ahmad Ahmad.

Pour rappel, la CAF avait résilié en novembre dernier « avec effet immédiat » le contrat d’agence qu’elle avait passé avec Lagardère Sports qui a contesté « fermement » cette décision jugée « illégale, abusive et non fondée ».

Le contrat, signé en septembre 2016 par l’ancien président de la CAF, Issa Hayatou (1987-2017) et son ex-secrétaire général, Hicham El Amrani, s’étendait jusqu’en 2028. Il était lié à la commercialisation des droits médias et marketing des tournois de la CAF, pour un montant d’un milliard de dollars.

En novembre 2018, Hayatou et El Amrani avaient été condamnés à 500 millions de livres égyptiennes d’amende chacun (environ 24,5 millions d’euros) dans cette affaire pour « abus de position dominante » par la justice égyptienne, où se situe le siège de la CAF.

L’instance du football africain aurait enfreint les règles de la concurrence, selon la justice.