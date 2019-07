Le mercato du PSG prend un nouveau virage. Après Ander Herrera, Pablo Sarabia et Abdou Diallo pour l’équipe première, en plus des arrivées de Marcin Bulka et Mitchel Bakker a priori pour la réserve, le club de la capitale a enregistré le transfert de son 6e joueur cet été. Le champion de France vient de communiquer la venue d’Idrissa Gueye, le milieu de terrain d’Everton. On évoque un transfert à 30 millions d’euros en plus de bonus qui peuvent faire monter un peu la note. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Idrissa Gueye. Le milieu de terrain a signé un contrat de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2023. Il est le 8e joueur sénégalais de l’histoire du Club, le 53e originaire d’un pays du continent africain » indique le PSG sur son site internet. À 29 ans, Idrissa Gueye revient en Ligue 1, trois saisons après avoir quitté le LOSC, où il a été formé en partie. Avec le recrutement de l’international sénégalais (69 sélections, 4 buts), le PSG met fin à sa quête d’un milieu de terrain. Gueye vient renforcer un secteur déjà composé de Marco Verratti, Leandro Paredes et Ander Herrera.

Il comble également la frustration née de cet hiver où il avait déjà failli rejoindre l’écurie francilienne. Intransigeant en affaires, les Toffees n’avaient pas voulu le laisser filer à moins de 40 millions d’euros, quand le PSG ne pouvait mettre plus de 25 millions d’euros. d’euros.