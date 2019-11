La JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue 2, a engagé Younès Ifticiene pour diriger sa barre technique, en remplacement de Mohamed Benchouia, démissionnaire le 5 novembre dernier pour cause de « pression ». « Notre objectif est d’améliorer la prestation technique et pourquoi pas pousser l’équipe à jouer les premiers rôles », a indiqué Ifticene après sa présentation. Ifticene, ancien entraîneur de plusieurs clubs algériens, succède à Benchouia, qui a jeté l’éponge après « une pression terrible » des supporters, selon lui. La JSMS reste sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat, une défaite concédée à Tlemcen (3-1), un match nul à El-Harrach (1-1), puis un semi-échec à domicile devant l’USM Annaba, avant de s’incliner à Béjaïa face au MO Béjaïa (1-0). Les « V » noirs occupent la 7e place du Championnat avec 16 points après 12 journées en compagnie du MOB et l’OM Arzew.