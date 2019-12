L’entraîneur du RC Relizane, Meziane Ighil, a conditionné l’accession de son équipe en Ligue 1 par un renforcement de son effectif cet hiver, alors que le club est actuellement interdit de recrutement. Le coach du Rapid, qui s’exprimait devant la presse à l’issue du match perdu aux tirs au but contre l’ASM Oran, samedi dans le cadre du dernier tour régional de la coupe d’Algérie, a estimé que l’effectif dont il dispose « a besoin de renfort ». « L’engagement de nouveaux joueurs est plus que nécessaire à l’occasion du mercato hivernal qui va s’ouvrir très bientôt. Nous avons d’ailleurs vérifié à nos dépens ce besoin lors de ce match de coupe puisque l’absence de certains joueurs nous a mis dans l’embarras », a déclaré l’ancien sélectionneur et directeur technique national. Mais le vœu de Meziane Ighil risque de ne pas être exaucé en raison de l’interdiction de recrutement dont fait l’objet son équipe de la part de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNLR). Une mesure qui concerne aussi pas moins de 14 autres formations du deuxième palier. Et pour lever cette interdiction, il appartient à la direction du RCR de s’acquitter de ses dettes envers d’anciens joueurs de son effectif, alors que la situation financière actuelle ne le permet pas. Pis encore, le président du club, Mohamed Hamri, trouve toutes les peines du monde pour régler les arriérés de salaires de ses joueurs qui, las d’attendre, ont boycotté les dernières séances d’entraînement ayant précédé le match de coupe contre l’ASMO et ont failli aussi déclarer forfait pour ce rendez-vous. Le président du « Rapid » et son entraîneur avaient été reçus récemment par le wali de Relizane, Nacéra Brahimi. Cette dernière avait donné des assurances à ses hôtes afin d’aider le club à surmonter la conjoncture difficile qu’il traverse actuellement sur le plan

financier, rappelle-t-on. Le RCR, qui table sur un retour en Ligue 1 dès la fin de la saison et mettre par là même fin à trois années de présence dans l’antichambre de l’élite, occupe la troisième place au classement de la Ligue 2 après 13 journées. Personne dans le club ne veut rater cette aubaine surtout que pour cet exercice, quatre équipes accéderont au lieu de trois comme ce fut le cas lors des précédentes saisons.