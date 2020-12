L'ex-joueur international, le gardien de but Samir Hadjaoui qui souffre depuis quelques mois d'une grave maladie a été transféré, hier, en direction de Paris pour y subir une opération chirurgicale et ce, grâce à l'intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a pris en charge son transfert et son opération. L'ancien joueur de l'Equipe nationale, le gardien de but, Samir Hadjaoui, a reçu, lundi dernier, la visite du wali de Tlemcen, Amoumen Marmouri en compagnie du président de l'APW et du directeur de la jeunesse et des sports à son domicile dans la commune de Tlemcen. Le wali s'est enquis de la situation sanitaire du joueur, tout en discutant avec lui sur les détails de l'opération qu'il doit effectuer en France. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, l'a appelé pour le rassurer quant à son transfert prochain à l'étranger. Mieux, il s'est engagé pour que la tutelle prenne en charge l'opération chirurgicale qu'il devra subir dans les meilleurs délais. Auparavant, l'intéressé, qui faisait partie la saison passée du staff technique du RC Relizane avec lequel il a accédé en Ligue 1, a reçu des aides de la part du président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar. Hadjaoui a exprimé toute sa gratitude aux responsables locaux; le président de la Ligue de football Medouar ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports qui l'a aidé pour être transféré à Paris afin de subir cette opération tant attendue. L'ex-portier, du WAT, ASO, ESS et JSK souffre depuis quelques mois d'une sérieuse anomalie au niveau de l'épaule qui nécessite une prise en charge à l'étranger que le MJS a bel et bien autorisée surtout en cette période de coronavirus où tous les vols sont suspendus.