Fraîchement recruté en tant qu'entraîneur principal, le Français Bernard Casoni annonce son entière disposition quant à relever le défi en «formant une équipe compétitive, tout en accomplissant une saison particulière».«Impossible n'est pas Casoni», semble vouloir dire ce dernier, gardant tout de même les pieds sur terre en ne faisant pas miroiter l'Eldorado incertain pour les responsables du Mouloudia. Ceux-ci se démenent tant bien que mal pour remettre le club sur les rails. Bernard Casoni ne verse pas dans la fanfaronnade en esquissant les premiers contours de la feuille route au sein du club phare de l'Oranie, le MCO. En faisant des confessions, il soulignera tout de même qu'il est «prématuré d'anticiper les événements». Se voulant être pragmatique dans ses démarches, il dira «préférer rallier le sol algérien pour

rencontrer les dirigeants du club et parler de ce qu'il y a lieu de faire selon les conditions de travail». En attendant, Casoni se prépare administrativement à atterrir à Oran dès la première minute qui suivra la réouverture des frontières. D'ailleurs, il a déposé son dossier de demande de visa auprès de la représentation diplomatique algérienne en France dès que le contrat de travail a été ratifié par les deux parties, Casoni et le MCO. Toutefois, la responsabilité de la préparation de l'équipe pour la nouvelle saison lui incombe totalement malgré la distance le séparant d'Oran et du club de cette ville. C'est du moins ce que laissent entendre des sources proches de la maison du Mouloudia en soulignant que Casoni est allé même jusqu'à souligner que les démarches à entreprendre au sein du MCO seront menées en large concertation avec lui, ce dernier, souhaitant le recrutement par le Mouloudia d'un préparateur physique européen, dont le nom tourne autour de Rodolphe Duvernet. La direction du club d'El-Hamri est en attente d'une réponse affirmative devant émaner de ce dernier d'autant plus qu'il a été contacté par la direction du MCO. Le très respecté des anciens joueurs du Mouloudia, Omar Belatoui, n'a toujours pas donné suite à la direction du club l'ayant sollicité pour lui confier le poste de manager de l'équipe première et entraîneur-adjoint de Bernard Casoni. Alors que son avènement au club est incertain, la direction des Rouge et Blanc semble vouloir opter pour un autre ancien joueur du Mouloudia d'Oran, à savoir Omar Bouazza-Krachai. Dans toute cette tourmente, la direction du Mouloudia continue à garnir ses effectifs en poursuivant les recrutements malgré tout, de manière timide et loin des fanfares. C'est le cas de l'attaquant Abdelhakim Berrezoug, ce dernier a officialisé son engagement pour deux années avec le club dans une discrétion totale. Cela survient alors que les supporters du club et les proches de la maison des Rouge et Blanc continuent à revendiquer plus de transparence dans la gestion des affaires de cette équipe.

Idem pour l'attaquant Walid Derrarda, ce dernier a opté pour le Mouloudia d'Oran. L'ex-joueur du MC Alger a contresigné son protocole, le liant avec le MCO pour une durée de 24 mois. C'est la 7e recrue des Hamraouas après Adel Khetab, Houssam Limane, Chérif Siam, Hichem Nekkache, Mohamed Naâmani et Abdelhakim Berrezoug. Au niveau des départs, le MC Oran enregistre son premier cas. Il s'agit du défenseur et capitaine d'équipe, Abidine Sebbah, ce dernier a décidé de mettre fin à sa carrière dans les rangs du club l'ayant enfanté, le Mouloudia d'Oran malgré une belle saison qu'il a accomplie lors de l'exercice écoulé. Ce qui semble l'avoir motivé à jeter l'éponge serait sans aucun doute cette indifférence ayant été affichée à son égard par la direction du club, ce dernier lui est redevable de huit mensualités.