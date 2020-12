La victoire de l'ES Sétif, samedi dernier, face à une grande équipe algéroise de l'USMA (2-0), sur la pelouse du stade Omar Hamadi de Bologhine, n'a pas été un exploit, car ce n'était pas la première défaite des Rouge et Noir face aux Noir et Blanc. Ce n'était même pas la victoire d'un coach sur un autre, mais bel et bien d'une équipe sur une autre. Pour un spectateur neutre, l'ESS est venue gagner ce match parce qu'elle n'a pas encore perdu de matchs officiels, depuis maintenant une année. Les joueurs des Hauts-Plateaux ont gagné parce que Kouki, l'entraîneur tunisien, a introduit au bon moment Amoura, un jeune joueur frais qui a pu se permettre de marquer un but d'anthologie et un autre plus déterminant pour les trois minutes restantes. Sans se rendre compte de ce changement au timing précis, les sociétaires de Serport n'ont jamais imaginé que le teen-ager sétifien allait les surprendre d'un magnifique tir-brossé-lobé, des 18 yards qui a fait mouche et sortir les mouchoirs des fans des Rouge et Noir, désorientés par ce but-surprise qui les a mis à genoux, puisque le même Amoura récidivera dans les secondes qui suivirent ce coup de poignard, portant ainsi, l'estocade! Cela ne signifie nullement que les protégés d'Antar Yahia n'ont pas essayé de prendre les trois points de ce match de début de saison. Les cent et quelques tentatives de marquer de camarades de l'inusable Hamza Koudri sont toutes tombées devant un impérial Khedairia, bien gardé par une défense où il n'était même pas permis de s'arcbouter. Aviez-vous remarqué la manière de se défendre de l'axial Bekakchi, qui, à chaque fois qu'il se mêlait à l'attaque, il était vite couvert par ce rusé d'Amir Karaoui, dont le métier était au seul service du team. Et pourtant, dès l'entame du match, personne n'a remarqué l'absence du stratège Akram Djahnit! C'est dire encore une fois que c'était là, un pari sensé des joueurs de relever le défi, du grand défi, celui de se défaire des «usmistes algérois». D'ailleurs, les supporters n'étaient pas du tout fâchés, comme ils l'ont été face aux Belouizdadis, une semaine auparavant, pour le titre de la supercoupe! Pour un premier match de la saison 2019-2020, disons que l'équipe visiteuse a tiré son épingle du jeu et que l'équipe locale s'est tiré une balle... dans le pied!