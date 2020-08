Invité de la Chaîne 3 de la Radio nationale, le coach du MC Alger, Nabil Neghiz, a évoqué plusieurs sujets liés à l'actualité de son club, notamment celui du recrutement qui a été critiqué par des fans du club. Il affirme sur ce dernier sujet: «Il faut des joueurs de caractère pour affronter les échéances qui nous attendent.» Le coach a fait le point sur la situation de l'équipe durant cette période de confinement. Il a ainsi estimé: «Rester 5 mois sans compétition est très difficile. On a tracé un programme lorsque l'idée de la poursuite du championnat était en cours. Les joueurs ont bien appliqué les directives avant qu'il n'y ait un relâchement, comme effet négatif de cette lassitude d'attendre.» Neghiz indique que pour le moment, «on visionne beaucoup de matchs, y compris celui de notre propre équipe en les analysant pour bien se préparer». «On a plusieurs objectifs, avec, notamment le lancement du projet de centre de formation et la baisse de la masse salariale», poursuit-il. Et d'ajouter: «Je suis lié aux objectifs avec une équipe qui joue tous les fronts alors que le budget a été réduit et on doit tout faire pour assurer de bons résultats.» Le coach du MCA a, ensuite, tenu à démentir certaines informations rapportées par des médias et relatifs à la libération de certains cadres de l‘équipe. Neghiz affirme: «Je n'ai pris aucune décision sur le sort des cadres de l'équipe, tels que Derrardja et Hachoud. On s'était dit que le meilleur recrutement, c'était de garder ces éléments et renforcer l'équipe afin de trouver un équilibre. Pour le moment, on a besoin de joueurs rapides et d'une véritable puissance en attaque ainsi que de bons milieux de terrain pour assurer cette stabilité. Tout était clair. Mais, on a été surpris de voir beaucoup de noms défiler dans la presse écrite.» Neghiz fait remarquer qu'«avec de grands noms au MCA, Djabou, Derrardja et Hachoud, il y a des joueurs talentueux et ambitieux qui sont en Ligue 2». Avant de citer les noms de Haddad, Merouani et Isla avec lesquels il veut avoir une cohésion. De plus, le coach du MCA indique: «On est en contact avec un milieu de terrain pour former un groupe plus costaud. Il faut des joueurs de caractère pour affronter les échéances qui nous attendent.» D'autre part, Neghiz évoque la formation en faisant remarquer qu'«aujourd'hui, toutes les équipes algériennes ont compris que les choses devaient revenir à la formation». Avant de se projeter sur l'avenir en indiquant qu' «il y aura beaucoup de joueurs qui vont émerger la saison prochaine». En d'autres termes, Neghiz veut rassurer les fans en défendant ses choix, dont un amalgame de joueurs chevronnés, dits cadres de l'équipe et des jeunes avec cette rapidité et cette vitesse d'exécution qui font la différence dans des matchs. Ceci, surtout que la saison prochaine serait «spéciale» pour les Vert et Rouge dans la mesure où c'est l'année du Centenaire du club. Ce qui veut dire que l'ambition des responsables et des joueurs du Mouloudia est de terminer avec un ou des titres pour bien fêter le Centenaire. Neghiz tient à ajouter: « Ce n'est pas facile pour les joueurs de s'imposer comme il se doit. D'ailleurs, pour le faire, il faut absolument avoir un mental d'acier, car il faut supporter toute la pression qui entoure le club.»