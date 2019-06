A la veille du premier match des Verts, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, insiste sur une victoire dans la rencontre de demain face au Kenya pour le compte de la première journée de la CAN qui se dispute depuis, hier, en Egypte.

Ayant programmé un quart d’heure ouvert aux médias lors de la séance d’entraînement de jeudi dernier, Djamel Belmadi estime que « tout le monde est agréablement surpris par les conditions climatiques au Caire. On est revenu du Qatar où les joueurs ont sué et beaucoup travaillé dans des conditions difficiles pour se familiariser avec les conditions climatiques de l’Egypte», précise-t-il avant d’ajouter que «maintenant on est passé à une température moins élevée et les joueurs se sentent donc mieux. Et c’est même considéré comme un avanatge. On prépare donc le premier match dans le sérénité».

«Il faut gagner le premier match»

Il est évident qu’après les conditions climatiques, il y a lieu de penser à la pelouse où se déroulent les entraînements. Et à ce sujet, Belmadi se déclare satisfait en indiquant que «l’état du terrain d’entraînement est bon. Nous n’avons, certes, pas encore vu l’état du terrain où se joueront les matchs, et nous pensons les voir la veille du match.

En tout cas, on se sent bien en Egypte pour le moment».

Concernant le premier match prévu demain contre le Kenya au stade des Forces aériennes au Caire à partir de 21 h00, le sélectionneur des Verts, déclare sans hésiter qu’«il est d’importance capitale de débuter la compétition par une victoire. Il est vrai que les statistiques montrent qu’on a toujours mal débuté nos CAN. Ce qui explique pourquoi on n’a jamais arraché le trophée africain en dehors de notre pays, fait-il remarquer avant d’ajouter qu’«il est important de bien entamer la compétition ne serait-ce que pour l’aspect mathématique afin de bien figurer dans ce groupe C».

«On vise le trophée»

Et il se trouve qu’au passage un de nos confrères au Caire, saisit l’occasion pour dire au coach Belmadi que des observateurs place l’Algérie comme favorite pour le sacre final.

Et très étonné, Belmadi a répondu : «Nous favoris ? On n’a jamais gagné une CAN en dehors de notre pays, on a été éliminé du 1er tour lors de la précédente édition, comment peut-on dire que nous sommes parmi les favoris ? Il y a des équipes plus armées que nous, notamment celles qui ont pris part à la dernière Coupe du monde, à savoir le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte et le Nigeria»,a précisé le sélectionneur des verts. Or, il ne faut pas oublier que le sélectionneur des Verts, a depuis qu’il a pris en main la barre technique des Verts, insisté en martelant que son objectif est de « ramener le trophée africain, même si on pense que je suis peut-être fou pour faire une telle déclaration», avait-il martelé lors de sa toute première conférence de presse au Centre technique de Sidi Moussa.

Et à ce propos, Belmadi est toujours fidèle à ses convictions en confirmant une fois de plus que Que «notre principal objectif est d’aller le plus loin possible dans cette CAN. On est là pour gagner. Tous les sélectionneurs pensent la même chose. Ils ne viennent pas ici pour faire de la figuration», a fait remarquer le coach des Verts. Enfin, le sélectionneur de l’Algérie a évoqué l’accueil dans le pays des pharaons en indiquant que «franchement, l’accueil est très bien pour l’instant et il n y a aucun souci» a t-il conclu.