Si la direction du Mouloudia d'Alger est contre un arrêt du championnat et a même taclé son voisin, le CR Belouizdad, qui a fait part de cette demande, il semble que son entraîneur, Nabil Neghiz, ne partage pas le même avis. Le responsable technique du Vieux club de la capitale se dit contre une reprise, appelant, plutôt, à penser, dès à présent à la saison prochaine. «Economiquement parlant, un éventuel arrêt du championnat n'affectera aucun club, puisque la majorité est subventionnée par l'Etat. Sur le plan technique, on ne perdra rien, d'autant plus que les matchs, programmés à huis clos, seront sans saveur. En plus, il y a le risque de blessure des joueurs qui augmente au fil des jours», a indiqué l'ancien membre du staff technique des Verts. à l'arrêt depuis presque deux mois, les footballeurs algériens se préparent individuellement, ce qui reste loin, très loin même, de compenser le manque des entraînements collectifs et de la compétition. «à mon sens, il faut commencer dès maintenant à penser à la saison prochaine. Avec cette période d'arrêt, le lancement de la saison prochaine ne sera pas déjà chose facile. Il faudra, donc, commencer dès maintenant à la préparer en mettant en place le protocole adéquat», poursuit l'enfant de Jijel. La préparation de la saison prochaine ne contient pas seulement le mouvement d'arrivées et départs des joueurs: «Il s'agit, surtout, de commencer à préparer progressivement le retour à la forme optimale des joueurs. Cela permettra, à la reprise de la compétition, de parer à toute mauvaise nouvelle et éviter, surtout, les blessures graves. C'est la santé, et elle doit passer avant toute chose.» Enfin, et pour ce qui est de l'attribution du titre au CRB, dans le cas où le classement de la dernière journée jouée dans son intégralité sera retenu, Neghiz le qualifie de «symbolique». «Même si c'était pour le MCA, le titre de cette année et en cette période de crise sanitaire sera sans saveur», a déclaré encore le coach mouloudéen. Entre-temps, ses dirigeants sont en train de travailler sur le recrutement et sont en contact avec plusieurs joueurs. Plusieurs noms ont filtré, mais toujours est-il que l'officialisation tardera encore à voir le jour.