Deux jours avant le dernier match du 1er tour de la CAN 2019 face à la Tanzanie, le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé, ce matin, une conférence de presse. Le coach national était accompagné par son capitaine, Ryad Mahrez. Très détendus, les deux hommes ont toutefois relativisé les exploits de l’EN en affirmant qu’il ne fallait pas s’enflammer. «Désormais, au moindre faux pas on rentre à la maison » , a rappelé le sélectionneur national. Belmadi a néanmoins soutenu que lui et son groupe restaient ambitieux. « Je ne me suis jamais caché, dès mon arrivée il y a 10 mois j’avais dit qu'il fallait d'abord se qualifier puis ne pas juste participer, mais avoir des ambitions et gagner. On a beaucoup interprété ces paroles de différentes manières », a-t-il soutenu laissant entendre que tout est possible. Concernant le cas Brahimi, il a indiqué que le joueur du FC Porto était blessé. « Brahimi a un petit souci de santé qui l'a empêché de jouer le match face au Sénégal et de s’entraîner hier mais ce n'est pas très grave », a-t-il assuré.