Dans une lettre adressée au président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, le premier responsable de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino a tenu à rendre un hommage particulier à la légende du football algérien, le regretté Saïd Amara. «C'est avec une grande tristesse et une profonde émotion que j'ai appris le décès de l'ancien joueur international et légende du football algérien, Saïd Amara», écrit le président de la FIFA, avant d'ajouter: «Légende et personne très respectée du football algérien, son héritage et ses réalisations, sur et hors du terrain, ne seront pas oubliés et il nous manquera à tous beaucoup.»

«Au nom de la communauté internationale du football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération algérienne de football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches de Saïd. Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile», a encore écrit le président de la FIFA. Dans cette même lettre envoyée au président de la FAF, le président de la FIFA fait un bref rappel du parcours de la légende du football algérien, le joueur, éducateur, formateur, coach et dirigeant, Saïd Amara. «Formé au Gaité de Saïda avant de passer au SC Bel Abbès, il évolua en France avec le RC Strasbourg, l'AS Béziers et le FC Girondins de Bordeaux, club avec lequel il atteint la finale de la coupe de France, avant de rentrer en Algérie. Il jouera quatre saisons avec le MC Saïda, puis deviendra entraîneur-joueur de la JSM Tiaret. En 1960, il rejoint l'équipe du FLN, avec laquelle il va disputer plus de 20 matchs, avant de connaître quelques sélections avec l'équipe nationale d'Algérie, à partir de 1963.

À la fin de sa carrière de joueur, il officiera une première fois comme sélectionneur de l'Equipe nationale d'Algérie le temps d'une double confrontation face au Maroc en 1969, avant de diriger une nouvelle fois l'équipe nationale durant six mois en 1973. Il dirigera ensuite l'ES Mostaganem, le MC Oran puis le GC Mascara, qu'il portera au titre de champion d'Algérie en 1984, avant de mettre fin à sa carrière d'entraîneur après avoir dirigé le MC Saïda et, pendant une saison, la formation libyenne du Ahly Benghazi», a rappelé le président de la FIFA. L'ancien joueur de la glorieuse équipe du Front de Libération nationale (FLN), Saïd Amara, est décédé, dimanche dernier (2 août) à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Il était membre de l'assemblée générale de la FAF. Il a été enterré le jour-même au cimetière de Saïda.