Après l’éclatante victoire des Verts face à la Zambnie (5-0), jeudi soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida, Djamel Belmadi s’est dit « très content », d’autant plus que cela permet à son équipe d’engranger ses premiers points dans ces éliminatoires à la CAN-2021. « Je salue les joueurs d’avoir battu le record d’invincibilité, à vrai dire je ne me focalisais pas dessus, j’espère que les générations futures parviendront à battre notre record », a-t-il dit. Son équipe s’est déplacée hier vers le Botswana, où elle affrontera la sélection locale, lundi.

« Nous allons bien évidemment aborder ce match avec la ferme intention de gagner, tout en respectant l’adversaire. Une partie de la délégation se trouve déjà sur place, on m’a certifié que la pelouse est pratiquement injouable. Nous devons nous adapter à cette situation pour décrocher la victoire », a-t-il averti. Bien avant le début de ces éliminatoires et la défense de l’acquis des Verts, Belmadi s’est confié au site de la Confédération africaine de football (CAF). Il a évoqué les prochaines échéances qui l’attendent avec les Verts ainsi que ses objectifs en indiquant : « L’objectif pour nous est de continuer à progresser, à gagner et se qualifier à la prochaine CAN, car pour nous le fait d’être champion d’Afrique n’est pas en soi une garantie pour la qualification au tournoi final. Je vous donne l’exemple de 2010, où nous sortions d’une participation au mondial sud-africain sans toutefois réussir à nous qualifier à la CAN 2012. Il faut juste se remettre au travail, et seul ce dernier paye pour être présent lors de la prochaine CAN-2021. » L’objectif qui vient par la suite concerne le Mondial-2022 qu’abritera le Qatar. « Pour ce qui est de la qualification au Mondial 2022, les éliminatoires arrivent à grands pas surtout que nous savons que la compétition sera au top, pour avoir connu le Qatar où j’ai exercé pendant plusieurs années. Personnellement, je veux y participer surtout après avoir raté l’édition 2018. C’est l’objectif majeur, même si ça ne sera pas aisé. On peut dire que ça sera tout sauf facile. Nous y travaillons déjà. Qualifiés à Qatar 2022, nous allons fixer notre nouvel objectif. Il serait ambitieux pour nous de dépasser les 8es de finale, tour qu’avaient atteint nos prédécesseurs en 2014 et tout cela viendra par étapes », a-t-il indiqué. Appelé à donner son avis sur le niveau actuel du football africain, le driver des Verts dira : « C’est un football qui a progressé. Tout le monde est à la page avec une mise à jour complète des différentes données tactiques avec de l’application et des différentes technologies de travail pour améliorer les performances ainsi que l’analyse vidéo par exemple. C’est un football qui est passé à une étape supérieure et nous le voyons avec ces soi-disant petites équipes qui mènent la vie difficile aux grandes nations du football africain. Toute équipe peut battre un Cador du continent, ce qui veut dire que toutes les équipes progressent. Il faut voir également la progression de tous ces joueurs africains qui s’expatrient à l’étranger et notamment en Europe et qui apportent tout ce travail chez eux. C’est un football en perpétuelle progression et ce n’est qu’une bonne chose. »



Ils ont dit



Ramy Bensebaïni

« C’est toujours important de gagner le premier match des qualifications. Contrairement à ce pensent certains, la rencontre n’était pas facile. Après la pause, nous avons appliqué les consignes du coach, chose qui nous a permis de dérouler. Sur le plan personnel, ça fait toujours plaisir de marquer avec l’équipe nationale, mais c’est la victoire qui importe le plus. Nous avons un statut de champion d’Afrique à défendre, nous sommes devenus une équipe difficile à battre, j’espère que nous poursuivons dans cette dynamique. »

Baghdad Bounedjah

« La défense de notre titre continental a débuté idéalement avec cette belle victoire face à la Zambie. C’est une nouvelle page qui s’ouvre. En première période, nous avons éprouvé des difficultés à développer notre jeu, en raison notamment des rafales de vent, cela ne nous a pas empêchés d’ouvrir le score. Ce succès nous permet déjà d’être en tête du groupe, et surtout aborder le prochain match en déplacement face au Botswana avec force et sérénité .»

Hilal Soudani

« Très heureux de retrouver l’équipe nationale. Ce but est venu au bon moment pour moi après une longue absence.

Le plus important est la victoire. Je tâcherai de donner le meilleur de moi-même à l’avenir. Pour le match face au Botswana, nous allons jouer dans des conditions assez difficiles, mais nous ferons de notre mieux pour revenir avec un bon résultat de Gaborone.»

Maxime Spano-Rahou

« Je ressens beaucoup de bonheur à l’occasion de ma première convocation avec l’équipe d’Algérie, d’autant qu’il y avait au bout une belle victoire, décrochée avec l’art et la manière.

Le déplacement au Botswana s’annonce compliqué, avec notamment plusieurs heures d’avion, ce n’est jamais facile de partir à l’aventure. Il faut s’attendre à tout, mais l’équipe va certainement répondre présente, l’état d’esprit est très bon au sein du groupe. Il n’y aura pas de raison pour ne pas revenir avec un résultat probant. »