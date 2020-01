Les jours se suivent et se ressemblent dans la maison du MC Alger, puisque le vieux club de la capitale continue de manger de son pain noir. La boucle est bouclée par l’élimination en 16es de finale de la coupe d’Algérie au stade de Boufarik, face au Widad local (0-0, 5-4 aux TAB). « Notre qualification est amplement méritée, face à une équipe du Mouloudia absente sur le terrain. Tactiquement, physiquement et mentalement, ses joueurs n’y étaient pas. » Tels étaient les propos tenus par l’entraîneur du WAB, Sofiane Boudjella, à l’issue de la partie. C’est que l’ancien sélectionneur de l’EN-U17 filles sait pertinemment que l’équipe algéroise n’a pas préparé ce match comme il se doit. Elle est entrée de plein fouet dans une spirale où il est difficile de s’en sortir. Difficile puisque l’actionnaire majoritaire, la Sonatrach, ne donne pas l’impression de vouloir changer les choses. Les seuls changements provoqués, depuis des années, sont effectués à la tête du conseil d’administration, où l’on place des pions sans pour autant que la politique de travail s’améliore. Cela se comptabilise par le nombre de personnes s’étant succédé à la tête de cette entité, alors que le constat demeure le même : l’équipe avance à reculons et les supporters sont le premier et grand perdant. A la fin du match de dimanche dernier dans la ville de la Mitidja, l’état d’esprit dans lequel ils se trouvaient en est la parfaite illustration. Depuis la décision du désormais ancien directeur sportif, Foued Sakhri, de se passer des services de l’entraîneur Bernard Casoni, la direction du club ne lui a pas encore trouvé de successeur. L’équipe est dirigée, provisoirement, par le directeur sportif des jeunes, Mohamed Mekhazni, mais ce provisoire n’a que trop duré. Il dure depuis deux mois. Comble de l’ironie, le nouveau président du conseil d’administration, Abdennacer Almas, étudie la possibilité de refaire appel à… Casoni. Non pas parce qu’il considère que la décision de Sakhri était une erreur, mais parce que sur le plan financier, la direction n’a pas les moyens, dit-il, de payer les indemnités mentionnées sur le contrat de Casoni. Deux mois de perdus et deux objectifs avec – coupe d’Algérie et élimination presque consommée en coupe arabe – pour revenir à la case départ. Doit-on attendre quelque chose de Casoni, annoncé de retour au courant de cette semaine ? Pas si évident de le faire, puisque le technicien en question voit tout le travail réalisé cassé par des décisions qui relèvent de l’amateurisme de la part de la direction du club. Le recrutement presque à blanc, avec Abdelhak Saïla (ex-MCEE) comme seule recrue, et le départ de plusieurs joueurs – en attendant d’autres – font que Casoni ne peut, sauf miracle, rien faire. Son limogeage est considéré déjà comme « une grosse erreur » alors que sa reconduction pour les raisons sus-citées l’est encore plus. Les supporters accusent tout le monde, mais la grande part des critiques est destinée à la Sonatrach. Cette dernière, estime-t-on, ne fait qu’injecter de l’argent et changer de pions sans permettre à l’équipe de décoller. Des centaines de milliards sont injectées au début de chaque saison, mais les résultats ne suivent pas. La situation devient ingérable au point où les inconditionnels des Vert et Rouge demandent à ce que leur club soit libéré des mains de la firme pétrolière. Almas, qui vient tout juste de prendre les commandes, ne sait plus sur quel pied danser, se trouvant dans un champ miné. Quelles décisions prendre dans l’immédiat ? Force est de constater que rien ne se profile à l’horizon, au grand dam des amoureux du club, qui espèrent, depuis des années, revoir leur équipe reprendre la place qui est la sienne.