Marco Ilaimaharitra. Ce nom est aujourd’hui sur toutes les lèvres à Madagascar.

Jeudi, le milieu de terrain a permis aux Barea d’arracher une première victoire historique en phase finale de la CAN. D’un magistral coup-franc, le joueur de Charleroi a permis à son équipe de prendre un avantage qui s’avèrera décisif face au Burundi

(1-0). Doué dans le fouetté du ballon, l’ancien de Sochaux met souvent les bouchées doubles à l’entraînement. Joueur discret, Ilaimaharitra (23 ans) vivait sa première CAN avec une fierté rentrée, jusqu’à l’explosion de joie de la 76’, jeudi à Alexandrie.

« Au moment du coup franc, je savais où j’allais mettre le ballon, j’ai juste pensé à cela. Ensuite j’ai pensé à toute ma famille. Je n’ai pas envie que ce soit demain, car demain ce sera passé », racontait le jeune homme après l’exploit, n’imaginant peut-être pas que son but resterait dans toutes les têtes du côté de la Grande île. Devenu un métronome du Sporting Charleroi, Marco Ilaimaharitra refuse de se définir comme un «leader». Il en a pourtant l’étoffe, chez les Zèbres comme chez les Zébus.