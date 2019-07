Baghdad Bounedjah

«Je demande pardon à nos supporters d’avoir raté le penalty qui aurait pu nous mettre à l’abri. J’aurais pu avoir des remords en cas d’élimination. Mes coéquipiers m’ont beaucoup soutenu, je les remercie. Maintenant, nous devons viser la finale.»

Sofiane Feghouli

«Hamdoullah, très belle victoire. Je suis très fier de faire partie de cette équipe, de ce groupe magnifique. Merci à tous les supporters qui nous ont soutenus. Nous devons continuer dans cette dynamique et viser désormais la finale».

Adam Ounas

«Nous sommes très contents pour notre qualification. Il faut continuer à jouer de la sorte. Nous devons rester solidaires et unis, tout le monde ceux qui ont joué et ceux qui sont restés sur le banc, car il y a 23 joueurs dans cette équipe d’Algérie. Il faut tout donner et j’espère qu’on ira en finale inchallah. Nous sommes en demi-finales, il n’y a pas de petites équipes. Que ce soit le Nigeria ou une autre, il faut aller au bout.»

Andy Delort

«C’était compliqué, on a eu de la fatigue dans les jambes. Il faisait très chaud, avec une grosse humidité par rapport au Caire. Nous allons vite récupérer. Le coach m’a fait confiance en me faisant entrer pour tirer le penalty, je l’ai mis dedans, je suis très heureux. Nous jouons pour nos supporters, on sait qu’ils sont contents de nous, on a eu l’impression de jouer à domicile. Nous allons tout faire pour prolonger ce plaisir.»



Ramy Bensebaïni

«On savait très bien que cette rencontre n’allait pas être facile. Nous l’avons très bien préparéé en suivant les consignes de notre entraîneur, Hamdoullah, nous avons réussi à nous qualifier.

Pour le match face au Nigeria, nous allons aussi bien le préparer. Sur le plan personnel, je me sens en forme et tant mieux pour moi. Je suis là pour donner un plus à l’équipe nationale à n’importe quel moment.»