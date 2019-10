Ayoub Abdellaoui

« Je suis très heureux d’être de nouveau sélectionné avec les Verts. J’ai retrouvé la même ambiance au sein du groupe, toujours aussi motivé pour réaliser de belles performances après le sacre africain. Mon problème cardiaque est désormais derrière moi, j’ai effectué toute la préparation avec mon club et j’ai participé à plusieurs matchs. Maintenant, je suis à la disposition du coach qui peut me faire jouer dans l’axe de la défense ou bien comme latéral. Les deux prochaines rencontres face à la RD Congo et la Colombie sont très importantes dans la préparation des prochaines échéances internationales. Nous abordons ces matchs avec beaucoup de sérieux afin de confirmer notre état de forme et enchaîner les bons résultats. »

Azzedine Doukha

« Les deux prochains matchs amicaux face à la RD Congo et la Colombie sont très importants. Nous allons faire le maximum pour gagner ces deux confrontations et enchaîner les bons résultats. Ces deux rendez-vous seront également une opportunité pour les joueurs de se démarquer et marquer des points en vue d’une place de titulaire. Le coach a affirmé qu’il donnera la chance à tout le monde, c’est à nous de saisir cette occasion. »

Mehdi Tahrat

« On aborde ces deux matchs amicaux avec beaucoup de sérieux et un capital confiance au plus haut après les bons résultats obtenus lors des derniers matchs. Les matchs face à la RD Congo et la Colombie seront de véritables tests avant le début des matchs qualificatifs à la CAN 2021. Pour ma part, je fais le maximum pour regagner ma place de titulaire dans un bon esprit de concurrence, quand vous êtes joueur il faut bien se préparer et se mettre dans les meilleures conditions pour apporter un plus à l’équipe. »