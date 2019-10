Ryad Mahrez

« La rencontre a été bonne contre une équipe très forte, et nous avons pu montrer de bonnes choses durant la partie. Certes, on n’a pu gagner ce match, mais par contre on n’a pas perdu, ce qui est une chose importante. Cette rencontre nous sera bénéfique. Quant à la seconde rencontre amicale contre la Colombie, elle sera différente comparativement aux matchs contre des équipes africaines. Comme d’habitude, nous allons préparer très sérieusement cette sortie pour qu’on soit au bon niveau et qu’on réalise un résultat positif. »

Ramy Bensebaïni

« Nous avons joué face à une belle équipe congolaise qui nous a mis en difficulté, ils étaient très bien organisés. Nous sommes champions d’Afrique, et chaque adversaire jouera à 200% face à nous. Nous avons un statut à défendre. Maintenant, nous devons oublier ce résultat et penser au second test face à la Colombie qui sera d’une autre envergure face à une équipe mondialiste. »

Zinédine Ferhat

« La RD Congo nous a posé des problèmes. Il y’a eu des points positifs et d’autres négatifs, nous devons tirer le maximum d’enseignements. C’est mon premier match en tant que titulaire sous la conduite de Belmadi, je suis là pour travailler et d’aller en avant. »

Mehdi Tahrat

« On aurait aimé gagner ce match sur notre terrain et devant notre public contre la RDC, mais on n’a pu réaliser cet objectif devant une féroce équipe congolaise qui a fournit un bon match. L’important est qu’on a réalisé une bonne rencontre de préparation. Nous nous préparons à montrer un meilleur visage pour le second match amical contre la Colombie. »