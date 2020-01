La jeune athlète prometteuse Imène Zitouni (15 ans) a remporté haut la main le titre de « Meilleure nageuse juniors » en raflant neuf médailles d’or au championnat hivernal (minimes, juniors) et 12 autres, toutes couleurs confondues, à l’Open national, deux compétitions organisées conjointement en petit bassin (25 m) du 21 au 25 janvier à Alger. Imène Zitouni a ainsi relevé le défi avec succès, elle qui a été victime, l’année dernière, d’un grave accident de la route l’ayant plongée dans un coma de six jours. Eloignée des piscines pendant un certain temps, elle a finalement effectué, contre toute attente, un come-back réussi à la compétition. Dans les épreuves de la catégorie juniors, Zitouni a effectué une razzia en remportant 13 médailles au total, dont neuf en or. Elle a pris la première place aux 50, 100 et 200 m dos, aux 50, 100 et

200 m papillon, aux 100 et 200 m 4 nages et également au 50 m nage libre. Zitouni a par ailleurs remporté une médaille d’argent au 400 m 4 nages. Dans les courses de relais, elle a décroché trois médailles d’or aux 4x100 m NL, 4x200 m NL et 4x100 m 4 nages. En réalisant cette prouesse, la jeune nageuse a grandement contribué au sacre de son club, le Groupement sportif pétroliers (GSP) qui s’est adjugé le titre juniors féminin par équipes, avec 24 médailles : 13 or, 6 argent et 5 bronze.