Le Bénin est éliminé de la CAN 2019. Mais il a fait un parcours honorable au cours de cette compétition avant de se faire sortir par le Sénégal en quarts de finale. Si les Béninois sont déçus par cette élimination, ils sont toutefois fiers de leurs joueurs. Défenseur des Ecureuils, Emmanuel Imorou ne retient que du positif de la participation de son pays à cette CAN. « Il aurait fallu marquer en premier pour les faire plus douter. Le Sénégal a été meilleur que nous, même si, sur le terrain, j’avais la sensation qu’on souffrait moins que contre le Maroc. On ne peut pas gagner contre le cours du match à chaque fois! Malgré tout, on n’a pas à rougir de notre prestation. (…) On se sentait comme une famille, on a fait preuve d’énormément de solidarité. Quand j’ai vu les images au pays, les messages qu’on reçoit, les gens sont fiers de nous, c’est ça que j’ai envie de retenir », a dit le joueur du SM Caen dans des propos relayés par Sport24.