Les quatre clubs algériens toujours en course en coupes africaines des clubs auront fort à faire, surtout pour le CR Belouizdad et le MC Alger en phase de poules de la Champions League. Car la JS Kabylie et l'ES Sétif, en coupe de la CAF, doivent d'abord disputer leur match du 2e tour contre respectivement le Stade malien et l'Ashante Kotoko du Ghana. Ainsi, et en C1, le CRB évoluera dans le groupe «B» avec deux anciens vainqueurs de la compétition, alors que le MC Alger a hérité d'une poule «D» assez relevée avec, notamment des derbys nord-africains face à l'ES Tunis et le Zamalek. La tâche des Belouizdadis est beaucoup plus difficile que celle du Mouloudia, dans la mesure où les Rouge et Blanc auront à effectuer de longs déplacements au RD Congo, en Afrique du Sud et au Soudan. Cependant, le MC Alger se retrouve avec des clubs d'Afrique du Nord et le Sénégal, dont les déplacements sont plutôt faciles, aussi bien sur le plan financier que sur le plan physique et mental des joueurs. Par ailleurs, les deux représentants algériens auront une problématique commune à savoir la multiplication des matchs en un laps de temps qui ne dépasse pas 3 mois. Un coup d'oeil au programme de nos représentants montre que le début de la première journée est prévu entre les 12 et 13 février, alors que le dernier match sera programmé entre les 9 et 10 avril. Ceci, sans oublier les matchs du championnat d'Algérie avec bien évidemment la charge et la pression qui seront deux paramètres à bien prendre en considération dans l'évaluation et les prévisions de nos clubs, afin de se qualifier aux quarts de finale. À cela il faut aussi ajouter un autre paramètre beaucoup plus important sur les terrains d'Afrique en dehors des pelouses, il y a cette satanée problématique des désignations des arbitres. À la CAF, les clubs algériens sont si bien visés que les arbitres qui doivent diriger leurs matchs respectifs sont triés sur le volet, parfois même choisis pour les faire éliminer. Pour preuve, le dernier match du MCA en déplacement contre le CS Sfax en Tunisie où le fameux arbitre gambien, Gassama, s'est illustré dans le mauvais sens. Le CRB, qui renoue la compétition 20 ans après sa dernière participation, se retrouve dans le groupe B en compagnie de deux anciens vainqueurs de l'épreuve: TP Mazembe (RD Congo) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), en plus d'Al-Hilal (Soudan). Si avec les Congolais et les Sud-Africains les matchs s'annoncent très compliqués, face à Al Hilal, on estime que c'est abordable, mais il ne faut jamais sous-estimer un quelconque adversaire. Les champions d'Algérie en titre doivent simplement assurer les 9 points à domicile, tout en essayant de grignoter le plus de points hors de leurs bases pour assurer une qualification. De plus, l'entraîneur Dumas doit surtout ménager ses joueurs entre les différents matchs du championnat et par la suite, certainement ceux de la coupe d'Algérie en procédant à un turn-over dans son effectif dont la majorité est jeune. De son côté, le MCA évoluera dans un groupe D assez relevé, avec la présence de deux clubs nord-africains: l'ES Tunis, fort avec ces quatre trophées, et le Zamalek, finaliste malheureux de la dernière édition et détenteur de 5 Ligues des cham-pions, dont la dernière remonte à 2002. Le Mouloudia affrontera également la surprenante formation sénégalaise de Teungueth, qui a créé la sensation du 2e tour préliminaire, en éliminant les Marocains du Raja Casablanca. Teungueth atteint la phase de poules pour sa première participation en Ligue des champions. Et ce sera donc l'inconnu qui doit rencontrer le MCA. Le CRB et le MCA se trouvent donc devant le défi de se qualifier parmi les deux premiers devant des équipes qui possèdent des joueurs internationaux très expérimentés sur les terrains d'Afrique, aussi bien avec leurs clubs respectifs que dans leurs sélections nationales. En coupe de la CAF, l'ES Sétif et la JS Kabylie seront opposées respectivement aux Ghanéens d'Ashante Kotoko et au Stade malien. Les deux équipes algériennes joueront le match aller en déplacement, le 14 février, avant d'accueillir leurs adversaires une semaine plus tard, le 21 février. Et justement, le fait de recevoir leurs adversaires à domicile est si important que les Algériens ne doivent en aucun cas le rater. Car, il faut reconnaître que les deux adversaires des deux clubs algériens sont supérieurs à leurs premiers vis-à-vis dans le tour préliminaire. En d'autres termes, le Stade malien est supérieur aux Nigériens de l'US Gendarmerie que la JSK a battu au tour précédent, aussi bien à l'aller (2-1) qu'au retour (2-0). Et c'est aussi le cas de l'Ashante Tokoto par rapport aux modestes et «pauvres» Tchadiens de Renaissance FC, déclarés forfaits face à l'Entente de Sétif au match précédent.